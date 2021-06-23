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Деймон Албарн затизерил новый сольный альбом медитативной композицией, вдохновленной Исландией

Семён Гудошников
Сегодня в 12:17

Фронтмен Blur и Gorillaz Деймон Албарн анонсировал новый сольный альбом «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» (называние взято из стихотворения Джона Клэра «Любовь и память», его примерный перевод — «Чем ближе источник, тем чище ручьи»). Пластинка выйдет 12 ноября на лейбле Transgressive Records.

Первоначально, в 2019 году, «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» задумывался как оркестровая пьеса, вдохновленная пейзажами Исландии (музыкант регулярно ездит в эту северную страну за вдохновением). Во время самоизоляции Албарн вернулся к работе над проектом, написав 11 песен — о хрупкости, утрате и возрождении.

Уже сейчас можно послушать заглавную композицию с альбома. В пятиминутном треке богатство звука создают струнные, фортепиано и женский вокал.

В октябре у Gorillaz вышел седьмой студийный альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez». Все композиции в нем записаны с приглашенными артистами — как новичками, так и ветеранами сцены.

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