Деймон Албарн затизерил новый сольный альбом медитативной композицией, вдохновленной Исландией

Фронтмен Blur и Gorillaz Деймон Албарн анонсировал новый сольный альбом «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» (называние взято из стихотворения Джона Клэра «Любовь и память», его примерный перевод — «Чем ближе источник, тем чище ручьи»). Пластинка выйдет 12 ноября на лейбле Transgressive Records.

Первоначально, в 2019 году, «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» задумывался как оркестровая пьеса, вдохновленная пейзажами Исландии (музыкант регулярно ездит в эту северную страну за вдохновением). Во время самоизоляции Албарн вернулся к работе над проектом, написав 11 песен — о хрупкости, утрате и возрождении.

Уже сейчас можно послушать заглавную композицию с альбома. В пятиминутном треке богатство звука создают струнные, фортепиано и женский вокал.