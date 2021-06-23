перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Mos.ru Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против
Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против 10:09
РКН потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта «Умного голосования» 10:06
Бэнкси лишили авторских прав на две работы из‑за отказа раскрыть свою личность 9:04
В галерее «Царская Башня» состоится звуковой перформанс Sound Art Вчера в 23:39
Instagram запускает в России музыку в сторис и сервис Reels Вчера в 23:14
Miley Cyrus/YouTube Metallica выпустит кавер-сборник на «Black Album» при участии Майли Сайрус, Idles и еще 51 музыканта
Metallica выпустит кавер-сборник на «Black Album» при участии Майли Сайрус, Idles и еще 51 музыканта Вчера в 21:48
Apple перестала производить iPhone 12 mini из‑за низкого спроса Вчера в 21:15
Рейчел Зеглер из «Вестсайдской истории» сыграет роль Белоснежки в новом ремейке Disney Вчера в 20:45
Суперзлодеи сражаются с огромной морской звездой в новом трейлере «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Вчера в 20:45
Перенос VK Fest, извинения Билли Айлиш и другие новости дня Вчера в 20:35 Дайджест
УЕФА запретил подсветить стадион в Мюнхене цветами радуги на матче Евро-2020 Вчера в 19:58
Пресс-материалы Группа «Кис-кис» выступит в Москве и Петербурге в 2022 году
Группа «Кис-кис» выступит в Москве и Петербурге в 2022 году Вчера в 18:59
Фестиваль VK Fest в Петербурге перенесли на конец лета из‑за коронавируса Вчера в 18:59
Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в музыкальной резиденции Вчера в 18:27
Опрос: больше 40% россиян признались в интернет-зависимости Вчера в 18:12
Учитель, уволенный из школы МГУ после обвинений в домогательствах, подал в суд на издание «Проект» Вчера в 17:55
Женщина обвинила Криса Брауна в избиении Вчера в 17:35
Amazon выпустил новый трейлер мюзикла «Аннетт». В главных ролях — Адам Драйвер и Марион Котийяр Вчера в 17:13
Zarateman/Wikipedia Кинофестиваль в Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные актерские награды
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные актерские награды Вчера в 16:51
«Кинопоиск HD» и «Волчок» выпустили коллаборацию по мотивам сериала «Пищеблок» Вчера в 16:38
Отключить рекламу

Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против

Семён Гудошников
Сегодня в 10:09

Каждый второй россиянин (49%) положительно относится к обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, каждый третий (30%) — отрицательно, еще 16% — безразличны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, пишет РБК.

Самая большая доля противников обязательной вакцинации среди жителей Москвы и Петербурга (30%), поддерживают эту меру чаще в небольших городах с населением до 100 тыс. человек (54%).

Больше половины респондентов (56%) считают, что решение провести обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье соответствует эпидемиологической ситуации в регионе. Каждый четвертый (25%) думает, что не соответствует.

Половина россиян (52%) уверены, что обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит предотвратить распространение COVID-19 в Москве и Подмосковье, треть (34%) полагают, что это не так, еще 14% затруднились с ответом.

Предыдущие опросы показывали гораздо большую долю противников принудительной вакцинации. Так, опрос портала Siperjob, проведенный 16 июня — в день, когда стало известно об обязательной вакцинации в Москве, показал, что 63% россиян выступают против этой меры и только 23% поддерживают ее.

В аналогичном опросе Headhunter, опубликованном двумя днями позднее, отрицательно о принудительной вакцинации высказались 55% россиян, положительно — 35%. В исследовании «Единой России» от прошлого декабря и вовсе сторонников такой меры было всего 7%, а подавляющее большинство граждан (93%) заявили, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
[концерт отменен] Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить