Каждый второй россиянин (49%) положительно относится к обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, каждый третий (30%) — отрицательно, еще 16% — безразличны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, пишет РБК.

Самая большая доля противников обязательной вакцинации среди жителей Москвы и Петербурга (30%), поддерживают эту меру чаще в небольших городах с населением до 100 тыс. человек (54%).

Больше половины респондентов (56%) считают, что решение провести обязательную вакцинацию в Москве и Подмосковье соответствует эпидемиологической ситуации в регионе. Каждый четвертый (25%) думает, что не соответствует.

Половина россиян (52%) уверены, что обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит предотвратить распространение COVID-19 в Москве и Подмосковье, треть (34%) полагают, что это не так, еще 14% затруднились с ответом.

Предыдущие опросы показывали гораздо большую долю противников принудительной вакцинации. Так, опрос портала Siperjob, проведенный 16 июня — в день, когда стало известно об обязательной вакцинации в Москве, показал, что 63% россиян выступают против этой меры и только 23% поддерживают ее.

В аналогичном опросе Headhunter, опубликованном двумя днями позднее, отрицательно о принудительной вакцинации высказались 55% россиян, положительно — 35%. В исследовании «Единой России» от прошлого декабря и вовсе сторонников такой меры было всего 7%, а подавляющее большинство граждан (93%) заявили, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Если требования не будут исполнены, работодателей ждут штрафы до миллиона рублей.