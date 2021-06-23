перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Mos.ru Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против
Половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации, треть — против 10:09
РКН потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта «Умного голосования» 10:06
Бэнкси лишили авторских прав на две работы из‑за отказа раскрыть свою личность 9:04
В галерее «Царская Башня» состоится звуковой перформанс Sound Art Вчера в 23:39
Instagram запускает в России музыку в сторис и сервис Reels Вчера в 23:14
Miley Cyrus/YouTube Metallica выпустит кавер-сборник на «Black Album» при участии Майли Сайрус, Idles и еще 51 музыканта
Metallica выпустит кавер-сборник на «Black Album» при участии Майли Сайрус, Idles и еще 51 музыканта Вчера в 21:48
Apple перестала производить iPhone 12 mini из‑за низкого спроса Вчера в 21:15
Рейчел Зеглер из «Вестсайдской истории» сыграет роль Белоснежки в новом ремейке Disney Вчера в 20:45
Суперзлодеи сражаются с огромной морской звездой в новом трейлере «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Вчера в 20:45
Перенос VK Fest, извинения Билли Айлиш и другие новости дня Вчера в 20:35 Дайджест
УЕФА запретил подсветить стадион в Мюнхене цветами радуги на матче Евро-2020 Вчера в 19:58
Пресс-материалы Группа «Кис-кис» выступит в Москве и Петербурге в 2022 году
Группа «Кис-кис» выступит в Москве и Петербурге в 2022 году Вчера в 18:59
Фестиваль VK Fest в Петербурге перенесли на конец лета из‑за коронавируса Вчера в 18:59
Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в музыкальной резиденции Вчера в 18:27
Опрос: больше 40% россиян признались в интернет-зависимости Вчера в 18:12
Учитель, уволенный из школы МГУ после обвинений в домогательствах, подал в суд на издание «Проект» Вчера в 17:55
Женщина обвинила Криса Брауна в избиении Вчера в 17:35
Amazon выпустил новый трейлер мюзикла «Аннетт». В главных ролях — Адам Драйвер и Марион Котийяр Вчера в 17:13
Zarateman/Wikipedia Кинофестиваль в Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные актерские награды
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные актерские награды Вчера в 16:51
«Кинопоиск HD» и «Волчок» выпустили коллаборацию по мотивам сериала «Пищеблок» Вчера в 16:38
Отключить рекламу

Бэнкси лишили авторских прав на две работы из‑за отказа раскрыть свою личность

Виктория Шанина
Сегодня в 9:04

Британский стрит-арт художник Бэнкси лишился авторских прав на работы «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком», пожелав продолжить оставаться анонимным. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Издание отмечает, что за последние девять месяцев художник потерял права интеллектуальной собственности уже на шесть своих работ. Среди них, помимо «Крысы с радаром» и «Девочки с зонтиком», оказались «В обнимку с бомбой», «Влюбленная крыса», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов».

EUIPO отмечает, что Бэнкси регистрирует свои работы как товарные знаки, однако он не раскрывает свою личность и не может быть определен как бесспорный владелец представленных работ. Это противоречит закону об авторском праве, поэтому шансов на получение прав у него практически нет.

В ведомстве отметили, что художник «только притворяется, что хочет торговать своими творениями» и что «нет никаких доказательств, что Бэнкси действительно производил, продавал или предоставлял какие‑либо товары или услуги».

Например, права на «В обнимку с бомбой» и «Влюбленную крысу» пытался получить производитель открыток Full Colour Black. Компания заявила о своих правах на работы и суд встал на ее сторону. Судьи уверены, что Бэнкси поступает «недобросовестно» при регистрации своих работ в качестве товарных знаков.

В октябре 2019 года Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором продаются «произведения искусства, товары для дома и разочарование». В нем можно найти жилет с британским флагом, коврики из спасательных жилетов беженцев, диско-шары из полицейских шлемов, игрушечные грузовики с фигурками мигрантов и многое другое.

На своей странице в инстаграме Бэнкси пояснил, что таким образом последовал совету юристов. Специалисты предлагали защитить права на работы, начав продавать их под собственной торговой маркой.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
[концерт отменен] Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить