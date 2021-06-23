Бэнкси лишили авторских прав на две работы из‑за отказа раскрыть свою личность

Британский стрит-арт художник Бэнкси лишился авторских прав на работы «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком», пожелав продолжить оставаться анонимным. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Издание отмечает, что за последние девять месяцев художник потерял права интеллектуальной собственности уже на шесть своих работ. Среди них, помимо «Крысы с радаром» и «Девочки с зонтиком», оказались «В обнимку с бомбой», «Влюбленная крыса», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов».

EUIPO отмечает, что Бэнкси регистрирует свои работы как товарные знаки, однако он не раскрывает свою личность и не может быть определен как бесспорный владелец представленных работ. Это противоречит закону об авторском праве, поэтому шансов на получение прав у него практически нет.

В ведомстве отметили, что художник «только притворяется, что хочет торговать своими творениями» и что «нет никаких доказательств, что Бэнкси действительно производил, продавал или предоставлял какие‑либо товары или услуги».

Например, права на «В обнимку с бомбой» и «Влюбленную крысу» пытался получить производитель открыток Full Colour Black. Компания заявила о своих правах на работы и суд встал на ее сторону. Судьи уверены, что Бэнкси поступает «недобросовестно» при регистрации своих работ в качестве товарных знаков.

В октябре 2019 года Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором продаются «произведения искусства, товары для дома и разочарование». В нем можно найти жилет с британским флагом, коврики из спасательных жилетов беженцев, диско-шары из полицейских шлемов, игрушечные грузовики с фигурками мигрантов и многое другое.

На своей странице в инстаграме Бэнкси пояснил, что таким образом последовал совету юристов. Специалисты предлагали защитить права на работы, начав продавать их под собственной торговой маркой.