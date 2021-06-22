УЕФА запретил подсветить стадион в Мюнхене цветами радуги на матче Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил подсветку стадиона в Мюнхене цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии в рамках Евро-2020. Об этом сообщает портал inFranken.de.

Руководство УЕФА считает, что акция носит политический характер. «В силу своих уставов УЕФА является политически и религиозно нейтральной организацией. Учитывая политический контекст этого конкретного запроса, УЕФА должен его отклонить», — заявили в организации.

Встреча между командами Германии и Венгрии состоится 23 июня. За несколько дней до этого городской совет Мюнхена попросил мэра города перед игрой подсветить «Альянц Арену» в цвета радуги. Таким образом члены совета хотели выразить солидарность с ЛГБТ-сообществом Венгрии. В Мюнхене считают, что власти этой страны ограничили права и свободы граждан, приняв закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков.

В качестве альтернативы УЕФА предложил организовать подсветку в другие даты: 28 июня (в Christopher Street Day, когда представители ЛГБТ будут проводить парад и фестиваль) или в период с 3 по 9 июля (на неделю прайда в Мюнхене).

В ответ на это мэр города Дитер Райтер заявил, что не будет включать радужную подсветку в другие дни, разочаровавшись решением организации. Он отметил, что другая дата противоречит смыслу, который вкладывается в акцию.