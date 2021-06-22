Группа «Кис-кис» выступит в Москве и Петербурге в 2022 году

Весной 2022 года «Кис-кис» сыграет свои первые стадионные концерты в Москве и Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали представители группы.

Образы барабанщицы Алины Олешевой и вокалистки Софьи Сомусевой уже стали культовыми. Им посвящают песни, фан-арты и тиктоки. Сегодня девушки продолжают удивлять фанатов, с которыми становятся еще искреннее и ближе после каждого концерта.

Их выступления как настоящий глоток взрывной энергии, а песни стоят на репите в минуты эйфории и тоски, на шумных вечеринках и в одиночестве.

Концерт пройдет 20 мая в Москве и 22 мая в Петербурге. Приобрести билеты можно здесь.

Весной 2020 года «Кис-кис» представила новый мини-альбом, который получил название «Друзья». На нем всего три трека, послушать которые можно здесь.

Дебютный альбом группы — «Юность в стиле панк» — вышел в марте 2019 года. В ноябре того же года «Афиша Daily» поговорила с «Кис-кис» о гендерных стереотипах, алкоголе и тиндере.