Опрос: больше 40% россиян признались в интернет-зависимости

42% россиян признались, что у них есть интернет-зависимость, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В нем приняли участие 1600 респондентов из 220 населенных пунктов.

11% респондентов однозначно уверены, что находятся в состоянии интернет-зависимости, еще 31% скорее уверен в этом. 58% опрошенных отрицают зависимость от цифровых устройств и интернета.

В зависимости от гаджетов и интернета чаще признавались женщины, чем мужчины — 43 против 40%. Люди старше 45 лет реже остальных подвержены пристрастию к интернету, среди них в цифровой зависимости признались 32%.

Больше половины россиян (54%) никогда сознательно не отказывались от интернета, и только каждый пятый (21%) ежедневно специально выходит на некоторое время из сети и не использует гаджеты. Женщины (24%) чаще устраивают «цифровой детокс», чем мужчины (18%).

Ранее эксперты Аналитического центра НАФИ выяснили, что россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по 6 часов в день. Больше всего времени за экранами цифровых устройств проводят жители Центрального федерального округа (по 7 часов в сутки), молодежь от 18 до 24 лет (по 8 часов) и люди с высшим образованием (по 7 часов).