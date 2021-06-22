Кинофестиваль в Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные актерские награды

Международный кинофестиваль в испанском Сан-Себастьяне ввел гендерно-нейтральные номинации для актеров. Об этом сообщает Deadline.

«Серебряные раковины» отныне будут вручать не за лучшую мужскую и лучшую женскую роль, а за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

«Эти изменения связаны с нашей убежденностью в том, что гендерные, социальные и политические конструкты больше не являются критериями, по которым мы хотим разделять выступления», — сказал директор фестиваля Хосе Луис Ребординос.

Ранее гендерное разделение награды за лучшую роль упразднил Берлинский кинофестиваль.