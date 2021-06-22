Toyota показала робота-помощника для дома

Научно-исследовательский институт Toyota Research Institute (TRI) представил робота, который способен решать сложные задачи по дому. В частности, распознавать и реагировать на прозрачные и отражающие поверхности и взаимодействовать с ними.

Возможности робота создатели продемонстрировали в юмористическом ролике. В нем робот Toyota моет пол, протирает столешницы, переставляет прозрачные стаканы с водой и снимает все на камеру GoPro.