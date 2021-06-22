Лабораторию социальных наук SSL признали иностранным агентом. Она закрылась

Минюст включил Лабораторию социальных наук SSL в реестр иностранных агентов. Об этом пишет «Дождь».

По данным Минюста, источником иностранного финансирования лаборатории является британский Oxford Russia Fund. Министерство считает, что лаборатория стремится оказывать влияние на государственную политику, распространяет мнения о решениях госорганов и формирует общественно-политические убеждения, в том числе через проведение соцопросов.

18 июня директор SSL Юлия Таранова объявила о закрытии лаборатории после требования прокуратуры внести ее в список иноагентов. Она напомнила о поправках в закон об образовании, которые запрещают иностранным агентам заниматься просветительской деятельностью.

Лаборатория запустила совместную программу с Oxford Russia Postdoc в марте. Ее целью называли поддержку молодых ученых, недавно получивших степень PhD. Первым стипендиатом программы стал социальный антрополог Сергей Мохов, муж Любови Соболь.