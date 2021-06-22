Muse выпустили обновленный альбом «Origin of Symmetry» 2001 года

В альбом под названием «Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)» вошли ремиксы 11 треков и песня «Futurism», которая ранее выходила только в Японии. Релиз стал переосмыслением старого творчества, теперь музыканты делают больше акцентов на деталях.

Британская рок-группа Muse выпустила новую версию альбома «Origin of Symmetry» в честь 20-летнего юбилея пластинки. Послушать обновленные синглы можно на всех популярных цифровых платформах.

Во время создания «Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)» группа объединилась с продюсером Ричем Кости, который работал над альбомами «Absolution», «Black Holes and Revelations», «Drones» и «Simulation Theory».

«При пересмотре альбома мы обнаружили, что оригинальные миксы синглов, таких как „Plug in Baby“ и „Bliss“, были и так довольно хороши, поэтому улучшить их было сложнее всего. Но в более глубоких треках, таких как „Micro Cuts“, мы смогли совершить огромный прорыв», — поделился фронтмен группы Мэттью Беллами.

По мнению фанатов и критиков, пластинка стала звучать динамичнее. Большинству понравилось новое звучание.