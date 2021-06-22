Аврил Лавин выложила в тиктоке свое первое видео. И это новая версия клипа «Sk8er Boi» с Тони Хоуком

Певица Аврил Лавин вызвала массовую ностальгию у пользователей тиктока, опубликовав свой первый ролик — короткий клип на хит 2002 года «Sk8er Boi».

В видео Лавин выглядит так же, как и 20 лет назад: дерзкий мальчишеский стиль, кеды и галстук в полоску. Вначале она поет, сидя на рампе, а перед припевом камера приближается к ней вплотную, и на месте певицы оказывается скейтер Тони Хоук. Он начинает исполнять трюки, а Лавин продолжает петь о скейтере, которому удалось стать успешным, несмотря на отказ девушки.

А вот и оригинальная версия клипа: