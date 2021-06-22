У звезды «Друзей» Джеймса Майкла Тайлера рак четвертой стадии

Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший официанта Гюнтера в ситкоме «Друзья», болен раком простаты четвертой стадии. Об этом он рассказал в шоу «Today» на NBC.
По словам 59-летнего актера, диагноз ему поставили в сентябре 2018 года после обычного медосмотра. Рак был обнаружен на поздней стадии и с тех пор успел дать метастазы в кости и позвоночник. Это привело к параличу нижней части тела, и теперь Тайлер не может ходить.
Врачи установили, что причиной онкологического заболевания послужили генетические факторы, а не внешние. Актер продолжает курс химиотерапии.
«Сейчас четвертая стадия. Поздняя стадия рака. Так что, в конце концов, он, вероятно, достанет меня», — сказал он.
Тайлер обратил внимание мужчин на важность прохождения регулярных медосмотров. Если рак выявят раньше, то у них будут другие доступные варианты, отметил актер.
В «Друзьях» Тайлер играл официанта Гюнтера в кофейне Central Perk, куда постоянно заходили главные герои. На протяжении всего шоу Гюнтер был влюблен в героиню Дженнифер Энистон, Рейчел, которая в первых сезонах тоже работала официанткой в этом кафе.
В прошлом месяце Тайлер появился в спецэпизоде «Друзей», в котором воссоединились звезды и создатели шоу. «Честно говоря, это были самые памятные 10 лет в моей жизни. <…> Все эти ребята были фантастическими, работать с ними было просто счастьем», — сказал он об участии в съемках.