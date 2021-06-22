В России выявили 16 715 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 663 меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Москве — 6555, суточный прирост в столице идет на спад. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.