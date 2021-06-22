Минздрав рекомендовал студентам вакцинироваться до начала учебного года

Минздрав заявил, что студентам следует пройти вакцинацию от COVID-19 перед началом учебного года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

По словам министра здравоохранения, сделать прививку необходимо до середины июля, чтобы «к 1 сентября подготовиться». Крайний срок выбран исходя из исследований, которые показывают, что иммунитет формируется в общей сложности 42 дня.

«Чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», — заявил Мурашко.

На заседании коллегии Минобрнауки России глава ведомства Валерий Фальков отметил, что вакцинация студентов является добровольной, но важно обеспечить безопасность как образовательного процесса, так и проживания в общежитиях. Он добавил, что в системе образования задействовано большое количество людей, поэтому стоит «приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию».

Ранее Финансовый университет опубликовал документ, согласно которому учащиеся, проживающие в общежитиях, должны пройти полную вакцинацию до 25 августа. В случае невыполнения требования студенту придется искать новое жилье.