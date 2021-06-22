Иноагентам и «нежелательным организациям» запретят посылать наблюдателей на выборы

СМИ и некоммерческим организациям, признанным иностранными агентами, а также «нежелательным организациям» запретят вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии. Об этом заявил глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.

«Российский выбор это российский выбор, и, конечно, наблюдателями должны быть граждане Российской Федерации, российские организации», — пояснил он. Григорьев отметил, что новые правила подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве, а также на основе опыта наблюдения на голосовании по поправкам к Конституции.

Раньше ограничения распространялись только на политические партии, религиозные организации, общественные объединения, деятельность которых признана экстремистской, и должностных лиц.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Сперва иноагентами могли признать лишь НКО, но в 2017 году к ним прибавились СМИ, а в декабре 2020-го — физические лица.