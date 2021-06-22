Финансовый университет планирует выселить из общежитий студентов, которые не пройдут вакцинацию

Финансовый университет при Правительстве заявил, что студенты, проживающие в общежитиях, должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса до 25 августа. Соответствующий документ появился на сайте учебного заведения.

Если это условие не будет выполнено, студентам придется покинуть общежитие. Несовершеннолетние студенты могут отсрочить вакцинацию до наступления 18 лет.

Также «отвод» могут оформить те, у кого есть какие‑либо противопоказания к прививке. Для этого необходимо предоставить официальное решение врачей.

Ранее студентам МЭИ предложили пройти вакцинацию и уехать по домам на период пандемии. Требование носит рекомендательный характер.

В январе курс вакцинации обязали пройти учителей Новокузнецка. В случае отказа педагогу грозило увольнение.