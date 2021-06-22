В центре Петербурга в рекордную жару включили отопление

В нескольких домах Адмиралтейского и Центрального районов Петербурга в 30-градусную жару батареи стали горячими. Причина — промывка системы отопления. 21 июня такая участь постигла жильцов домов по адресам Гражданская, 7а и 9а, Декабристов, 5 и 7, Казанская, 33/5а, 38а и 40а, а также Пирогова пер., 4а и 6а.

В управляющей компании «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» сказали РИА «Новости», что «ничего не могут сделать», «батареи отключат после 15 часов». Там пояснили, что график работ согласовывался за несколько месяцев, а поменять его из‑за погоды невозможно.

22 июня с горячими батареями столкнутся жители нескольких домов Центрального района. Читательница «Фонтанки», живущая в доме 49 на 8-й Советской улице, поделилась фотографией объявления, оставленного администрацией ТСЖ. В нем говорится, что батареи в ее доме будут прогреваться с 10.00 до 19.00. Горячая вода в это время, напротив, пропадет.