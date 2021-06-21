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Генпрокуратура признала Бард-колледж нежелательной организацией

Семён Гудошников
Сегодня в 21:21

Генпрокуратура России признала американский Бард-колледж нежелательной организацией. Согласно заявлению ведомства, деятельность университета «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Минюст включит Бард-колледж в реестр нежелательных организаций в ближайшее время.

Бард-колледж — частный гуманитарный университет в штате Нью-Йорк, основанный в XIX веке. С 1997 года он сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом. В рамках партнерства в СПбГУ в 2011 году был создан факультет свободных искусств и наук. Его декан — глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В настоящее время факультет свободных искусств и наук проходит процесс реорганизации в отдельный вуз.

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