Руслан Усачев уедет из России, Юэн МакГрегор покорит Эверест и другие новости дня

В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса — на 233 меньше, чем вчера. В Москве суточный прирост тоже снизился — до 7584 заражений.

Минздрав призвал ревакцинироваться тех, кто привился полгода назад. Когда ситуация с COVID-19 станет менее опасной, можно будет прививаться раз в год, отметили в ведомстве.

Из‑за вспышки коронавируса власти Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night. Городская фан-зона чемпионата Европы по футболу будет закрыта.

В возрасте 40 лет умер бывший гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян. Он болел COVID-19.

Еще одна потеря — не стало поэта Александра Еременко, представителя метареализма. Ему было 70 лет, причины смерти не сообщаются.

Ради строительства ВСД в Петербурге снесут 340 зданий и вырубят более 1000 деревьев. Магистраль пройдет через земли, принадлежащие частным владельцам, и переговоры с ними могут затянуться на годы.

Руслан Усачев решил уехать из России из‑за политической ситуации в стране. Блогер пока не решил, где останется жить, — в ближайшее время он будет путешествовать по миру.

Студенты курса по геймплей-разработке в XYZ School обвинили руководство в обмане: обещания в рекламе оказались неправдой, а за 9 месяцев они не получили и половины учебных материалов. На фоне скандала редакция XYZ покинула издание в полном составе.

На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендерная спортсменка. 43-летняя Лорел Хаббард из Новой Зеландии примет участие в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Beat Film Festival подвел итоги и объявил победителей национального конкурса. Гран-при фестиваля получил фильм «Трещины» Паши Никифорова, остальных лауреатов смотрите здесь.

В сети появились две петиции с призывом не позволить Джеффу Безосу вернуться на Землю из космоса. Под ними оставили подписи уже более 60 тыс. человек.

Юэн МакГрегор исполнит главную роль в приключенческом триллере «Эверест». Режиссерское кресло займет Даг Лайман, поставивший «Грань будущего».

Начались съемки второго сезона сериала «Чикатило». К актерскому составу присоединился Виталий Кищенко.