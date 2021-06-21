Пользователи, отсидевшие долгий срок в тюрьме, рассказали, что их шокировало при выходе на свободу

Пользователь Reddit под ником RedditR_Us спросил у людей, которые долгое время провели в тюрьме, каково было их самое сильное потрясение после выхода на свободу. В ответ некоторые рассказали, как тяжело было привыкнуть к цифровизации, а другие — как поразились красоте окружающего мира и свободному передвижению.
«Я провел за решеткой 6 лет. Когда я вышел, самым большим шоком были красивые места и цвета. Я забыл, как прекрасна природа, она внушила мне мысль, что я никогда не хочу возвращаться в тюрьму, потому что там нет красоты, красота снаружи. Я рад, что теперь я на свободе и каждый день по-прежнему воспринимаю удивительный внешний мир таким, какой он есть», — MrDev16
«Я отсидел 6 лет. Самым большим шоком для меня было то, что без смартфона практически ничего нельзя сделать. Даже компании больше не принимают бумажные заявки», — 4dollarz
«Мой отец сидел в тюрьме с 2003 по 2016 год и самым большим шоком для него были технологии и то, насколько McDonald’s поднял цены», — SmallPotatoes929
«Я отсидел 5 с лишним лет в тюрьме. После освобождения меня больше всего поразили умные телевизоры — с Netflix и встроенными браузерами. А скорость интернета 4G взорвала мой мозг», — Lucyintehsky
«Иногда я работаю с людьми, которые только что вышли из тюрьмы. Я заметил, что они часто влюбляются в такие вещи, как Spotify. Например, однажды парень вышел из тюрьмы после десяти лет заключения и первое, что он хотел сделать, это запустить Spotify. Он попытался подключиться через Facebook, но не смог вспомнить свой пароль. В целом люди, выходящие из тюрьмы, делают так много работы, чтобы наверстать упущенное. Печально, что так мало социальной поддержки существует в мире, если у них нет семьи, чтобы помочь справиться с этим», — sitadino
«Я сидела за разбой 2 года. Как только я вышла, мне было сложно сделать выбор. Позвольте мне объяснить, в тюрьме у вас может быть два варианта шампуня, если повезет. В первый раз я отправилась за гигиеническими принадлежностями в Target. Я помню, что была так ошеломлена количеством вариантов шампуня, что понятия не имела, какой из них выбрать. Я стояла в проходе и плакала несколько минут, а потом просто ушла, ничего не купив», — Rapunzel6506
«Я познакомился с чуваком, который только что вышел из тюрьмы после 15 лет заключения, и он сказал, что был шокирован, когда увидел цвета. По его словам, в тюрьме все было серым, он пошел в Walmart и был ошеломлен всеми цветами, которые не видел уже 15 лет», — iLLicit__
«Просто деньги вообще… Вы понятия не имеете, как обращаться с деньгами и вам нужно время, чтобы привыкнуть», — tinkinoutsidedabox
«Только что вышел. Самое странное было видеть все эти чертовы электросамокаты, валяющиеся повсюду», — vexterion1
«Я стажировался в частной фирме по защите от преступлений. Самым заметным потрясением стал человек, который провел в тюрьме 16 лет. У него была дочь, которая была совсем ребенком, когда он сел в тюрьму. Когда он вышел, она только что родила ребенка, его первого внука. Она не сказала ему о беременности заранее, хотела, чтобы это было сюрпризом после его освобождения. Меня не было там, но когда он пришел через несколько месяцев, он все еще не мог говорить о новом ребенке, не плача от счастья. В бумажнике у него лежала фотография его дочери, когда она была маленькой, и он показал нам новую фотографию своего внука, которую теперь хранит вместе с ней», — deleted
«Шок от свободы и ужас от того, что ты не можешь что‑то сделать, потому что на тебе висит ярлык преступника. Страх вернуться назад, потому что ты с самого начала настроен на неудачу», — joeyholein1
«Раньше я работал с заключенными в специальном охраняемом больничном отделении. Однажды я был в комнате с двумя заключенными, которые смотрели новости, в то время как я получал их лекарства. Я не знаю, что было в новостях, но один парень сказал: „Вау, там страшно“. Другой парень сказал: „Да, когда я выйду на свободу, я буду постоянно запираться дома“», — anngrn
«Моя кузина отсидела 5 лет, она вышла и начала плакать, когда увидела, что моя младшая сестра стала уже взрослой», — poisonpurple