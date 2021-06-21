Пользователи, отсидевшие долгий срок в тюрьме, рассказали, что их шокировало при выходе на свободу

Пользователь Reddit под ником RedditR_Us спросил у людей, которые долгое время провели в тюрьме, каково было их самое сильное потрясение после выхода на свободу. В ответ некоторые рассказали, как тяжело было привыкнуть к цифровизации, а другие — как поразились красоте окружающего мира и свободному передвижению.

«Я провел за решеткой 6 лет. Когда я вышел, самым большим шоком были красивые места и цвета. Я забыл, как прекрасна природа, она внушила мне мысль, что я никогда не хочу возвращаться в тюрьму, потому что там нет красоты, красота снаружи. Я рад, что теперь я на свободе и каждый день по-прежнему воспринимаю удивительный внешний мир таким, какой он есть», — MrDev16

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«Я отсидел 6 лет. Самым большим шоком для меня было то, что без смартфона практически ничего нельзя сделать. Даже компании больше не принимают бумажные заявки», — 4dollarz «Мой отец сидел в тюрьме с 2003 по 2016 год и самым большим шоком для него были технологии и то, насколько McDonald’s поднял цены», — SmallPotatoes929 «Я отсидел 5 с лишним лет в тюрьме. После освобождения меня больше всего поразили умные телевизоры — с Netflix и встроенными браузерами. А скорость интернета 4G взорвала мой мозг», — Lucyintehsky «Иногда я работаю с людьми, которые только что вышли из тюрьмы. Я заметил, что они часто влюбляются в такие вещи, как Spotify. Например, однажды парень вышел из тюрьмы после десяти лет заключения и первое, что он хотел сделать, это запустить Spotify. Он попытался подключиться через Facebook, но не смог вспомнить свой пароль. В целом люди, выходящие из тюрьмы, делают так много работы, чтобы наверстать упущенное. Печально, что так мало социальной поддержки существует в мире, если у них нет семьи, чтобы помочь справиться с этим», — sitadino

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«Я сидела за разбой 2 года. Как только я вышла, мне было сложно сделать выбор. Позвольте мне объяснить, в тюрьме у вас может быть два варианта шампуня, если повезет. В первый раз я отправилась за гигиеническими принадлежностями в Target. Я помню, что была так ошеломлена количеством вариантов шампуня, что понятия не имела, какой из них выбрать. Я стояла в проходе и плакала несколько минут, а потом просто ушла, ничего не купив», — Rapunzel6506 «Я познакомился с чуваком, который только что вышел из тюрьмы после 15 лет заключения, и он сказал, что был шокирован, когда увидел цвета. По его словам, в тюрьме все было серым, он пошел в Walmart и был ошеломлен всеми цветами, которые не видел уже 15 лет», — iLLicit__

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«Просто деньги вообще… Вы понятия не имеете, как обращаться с деньгами и вам нужно время, чтобы привыкнуть», — tinkinoutsidedabox «Только что вышел. Самое странное было видеть все эти чертовы электросамокаты, валяющиеся повсюду», — vexterion1

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