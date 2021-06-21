В Петербурге снесут более 340 зданий для строительства Восточного скоростного диаметра

232 здания и 109 сооружений в Петербурге пойдут под снос ради строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД). Такие цифры приведены в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

В зону строительства первого этапа магистрали попадают 95 земельных участков. Они принадлежат не только городу, федеральным структурам или госкорпорациям, но и частным владельцам.

К примеру, некоторые участки в районе Варшавской улицы находятся в собственности ООО «Легион», ООО «Мебельный континент», ПАО «Силовые машины», «Невской автомобильной компании» и других.

Администрации Петербурга необходимо договориться с владельцами о выкупе земли. Условия и вероятная стоимость сделки пока не обозначены. NSP отмечает, что такие переговоры могут затянуться на годы.

Для строительства первого этапа ВСД также планируют вырубить 1035 деревьев.

Соглашение о строительстве первого участка магистрали — от ЗСД до Витебского проспекта — было подписано Смольным и группой ВТБ осенью 2020 года. Стоимость работ оценивают в 27 млрд рублей, завершить их планируют к 2025 году.