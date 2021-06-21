В Таиланде голодный слон пробил дыру в стене дома и стащил пачку риса

В Таиланде слон по кличке Плай Бунчуай проломил стену жилого дома, унюхав запах еды. Об этом пишет Daily Mail.

Владельцы дома, супруги Пхунгпрасопорн рассказали, что проснулись посреди ночи от шума и бросились на кухню, чтобы посмотреть, что случилось. И каково было их удивление, когда они увидели в огромной дыре слона, роющегося в шкафу своим длинным хоботом.

Cлон нащупал пачку риса и сунул ее себе в рот с таким видом, будто не происходит ничего необычного. Пхунгпрасопорны сняли незваного гостя на видео, а потом криками прогнали обратно в лес.