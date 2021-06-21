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В Таиланде голодный слон пробил дыру в стене дома и стащил пачку риса

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:32

В Таиланде слон по кличке Плай Бунчуай проломил стену жилого дома, унюхав запах еды. Об этом пишет Daily Mail.

Владельцы дома, супруги Пхунгпрасопорн рассказали, что проснулись посреди ночи от шума и бросились на кухню, чтобы посмотреть, что случилось. И каково было их удивление, когда они увидели в огромной дыре слона, роющегося в шкафу своим длинным хоботом.

Cлон нащупал пачку риса и сунул ее себе в рот с таким видом, будто не происходит ничего необычного. Пхунгпрасопорны сняли незваного гостя на видео, а потом криками прогнали обратно в лес.

По словам супругов, стоимость ущерба составила около 50 тыс. батов (117 тыс. рублей).

Местный офицер охраны природы объяснил произошедшее тем, что слон почувствовал запах еды и захотел ее съесть. При этом в джунглях нет проблем с едой, просто поведение некоторых слонов меняется из‑за близкого соседства с человеком, отметил он.

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