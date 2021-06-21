«Больно смотреть на то, что происходит в России»: блогер Руслан Усачев заявил об отъезде из страны

Блогер Руслан Усачев уедет в июле из России из‑за политической ситуации в стране. Об этом он заявил в новом ролике на своем ютьюб-канале.
По словам Усачева, пандемия заставила его сосредоточиться на том, что происходит в России. «Каждую неделю у меня выходят ролики с новостями. Я в этом постоянно „варюсь“, смотрю на какую‑то несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами и просто бесстыдное поведение», — пояснил он.
Блогер сказал, что ему «больно смотреть на то, что происходит в России», и в какой‑то момент он понял, что из страны пора валить.
Усачев пока не определился, где он останется на постоянное место жительства. В ближайшее время он планирует путешествовать по миру и каждый месяц переезжать в новую страну. Блогер будет снимать видео из своих поездок и делиться ими у себя на ютьюбе. Пока он даже не знает, в какую страну поедет первой. Помочь ему с выбором он предложил своим подписчикам.