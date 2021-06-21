Тем, кто не будет возвращать билеты на «Дикую мяту», подарят годовую подписку на Kion

МТС подарит год бесплатной подписки на свой онлайн-кинотеатр Kion тем, кто решит не возвращать билеты на отмененный фестиваль «Дикая мята». Об этом «Афише Daily» рассказали представители МТС.

Чтобы получить подписку, нужно прислать билет на фест на почту kion@mintmusic.ru. В ответ придет активационный код, который можно будет использовать в личном кабинете Kion.

«Дикая мята» должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. В ночь перед началом фестиваля организаторы узнали, что не смогут его провести. Основанием послужил новый указ губернатора Тульской области, который запрещает массовые мероприятия из‑за вспышки заболеваемости COVID-19.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа, поклонники начали скупать билеты на фестиваль на следующий год.