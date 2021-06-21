Арт-резиденция Jager Night Embassy объявила опен-кол для креаторов

Проект Jager Night Embassy объявил конкурсный набор в свою творческую резиденцию, участники которой смогут реализовать свои идеи по созданию будущего ночной жизни Москвы. Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Наставниками проекта, или членами Креативного совета, выступят соучредительница Mutabor Наташа Abelle, фронтмен авант-группы Shortparis Николай Комягин, основатель квир-вечеринок Popoff Kitchen Никита Егоров-Кириллов, участница диджейского дуэта Maiden Obey Настя Пилепчук и креативный директор международной студии Sila Sveta Александр Ус. Они выберут пять восходящих героев локальной культуры — амбассадоров ночи.

Для участия в опен-коле нужно рассказать о своем опыте, поделиться портфолио, а также ответить на вопросы, которые помогут понять, какие амбиции и проекты вы хотели бы реализовать в стенах резиденции. Поучаствовать могут любые представители творческого комьюнити Москвы вне зависимости от сферы деятельности. Главные критерии выбора финалистов — актуальность, креативность и новое видение ночи.