Начались съемки второго сезона «Чикатило». К актерскому составу присоединился Виталий Кищенко

Мультимедийный сервис Okko объявил о старте съемок второго, заключительного сезона сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе стриминг-сервиса.

В новом сезоне к актерскому составу проекта присоединился актер Виталий Кищенко, известный своими ролями в сериалах «Метод», «Чики», «Угрюм-река» и фильмах «Изгнание», «Домовой», «Матильда», «Союз спасения» и других.

В пресс-службе также поделились данными об аудитории «Чикатило». Первый сезон стал рекордсменом по количеству просмотров на Okko — с момента премьеры первой серии 18 марта сериал посмотрели 5 млн раз, а первый эпизод, который выложили в ютьюб-аккаунте сервиса, на данный момент посмотрели больше 6 млн пользователей.

Первый сезон оригинального сериала Okko показывает историю «о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений». Появление Нагиева в роли Чикатило старались держать в секрете.

Съемки первого сезона начались в сентябре 2020 года. Режиссер сериала Сарик Андреасян тогда заявлял, что «ставит перед собой амбициозные художественные задачи» и «будет стараться максимально честно донести» историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек. Над сценарием работали Алексей Гравицкий и Сергей Волков.