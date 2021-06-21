Актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду «Кадетства» Александра Головина в домогательствах

Актриса Дарья Митичашвили обвинила Александра Головина, сыгравшего Максима в сериале «Кадетство», в сексуальных домогательствах. В своем инстаграме она заявила, что актер лез к ней под юбку, а после ее возмущений «продолжил поливать ее помоями».

В разговоре с телеканалом «360» девушка уточнила, что инцидент произошел у бара в центре Москвы. «Мы с друзьями стояли и прощались на улице, в то время как я почувствовала, что кто‑то проводит рукой по внутренней стороне моей ноги вверх — и под юбку. Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно!» — сказала она.

Вместо извинений, по словам Митичашвили, она услышала в свой адрес «кучу неприятностей», а друзья, сопровождающие Головина, убеждали, что такое поведение для актера простительно. Подруга Митичашвили Мария Старикова написала в фейсбуке, что звезда «Кадетства» в это время был «невменько».

После случившегося актриса подала заявление на Головина в полицию. Она надеется, что актер осознает свой поступок, а девушки, попавшие в подобную историю, не побоятся придать ее огласке.

Представительница Головина Анна Стародумова сказала «Рен ТВ», что актер «не домогался ни до кого». По ее мнению, «никому не известные артистки просто хотят попиариться».