Петиции против возвращения Джеффа Безоса на Землю собрали больше 60 тыс. подписей

Больше 60 тыс. человек подписали петиции против возвращения на Землю миллиардера Джеффа Безоса. Через несколько дней после сообщений о полете главы Amazon и его брата в космос появились сразу две петиции с призывом помешать ему вернуться обратно.

Петиция под названием «Не позволим Джеффу Безосу вернуться на Землю» на момент написания заметки собрала более 43 тыс. подписей. «Миллиардеры не должны существовать ни на Земле, ни в космосе. Но если они решат остаться в космосе, то лучше пусть остаются там», — говорится в описании.

Под второй петицией, «запрещающей возвращение Джеффа Безоса на Землю», подписались больше 20 тыс. человек. Ее автор уверяет, что бизнесмен «на самом деле Лекс Лютор (злодей и враг Супермена из вселенной DC)» и одержимый идеей мирового господства фанатик. Он обвиняет его в работе с братьями Эпштейн, тамплиерами и масонами с целью «получить контроль над всем миром».

«В то же время наше правительство поддерживает его и позволяет этому случиться. Это может быть нашим последним шансом, прежде чем они включат 5G-микрочипы и осуществят массовое порабощение», — следует из описания.

20 июля братья Безос полетят в космос на корабле Blue Origin «Новый Шепард». Это будет первый полет человека, запущенный его космической компанией. Джефф Безос занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивают в 186,2 млрд долларов.