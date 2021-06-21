Минздрав призвал ревакцинироваться тех, кто привился полгода назад

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал повторно вакцинироваться от коронавируса тех, кто сделал прививку или переболел полгода назад и раньше. Об этом он заявил в эфире «России 24».

«Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее», — сказал Мурашко. Когда ситуация с коронавирусом «будет спокойная», можно будет прививаться раз в год, отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что вакцина «Спутник Лайт» для ревакцинации начнет поступать в гражданский оборот после 25 июня.

В центре «Вектор» сообщили, что разработанная ими вакцина «ЭпиВакКорона» может использоваться для ревакцинации неограниченное число раз. «Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минздрав готовит программу ревакцинации для людей. О необходимости повторной вакцинации говорили мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель Анастасия Ракова, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам Раковой, в ближайшее время в пунктах вакцинации появится возможность сделать прививку повторно.