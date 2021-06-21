Актеры, которые пошли наперекор сценаристам и изменили своих персонажей

Чаще всего актеры почти не влияют на сюжет и сценарий фильма, оставляя эти обязанности режиссерам, продюсерам и сценаристам. Но есть и исключения: немало фильмов значительно изменилось (иногда к лучшему, а иногда и наоборот), когда актер настоял на своем, а режиссер решил согласиться. Мы собрали 10 подобных случаев актерской инициативы. О том, как Мишель Родригес изменила всю франшизу «Форсажа», Дуэйн Джонсон спас жизнь белоснежной горилле в «Рэмпейдже» и много о чем еще. Роберт Дауни-младший Изначально в финале «Мстителей» Железный человек после боя с читаури и падения на землю должен был очнуться и спросить: «Что дальше?» Актер посчитал, что фраза звучит как‑то неубедительно, и предложил немного изменить сценарий. По словам Джосса Уидона, вместо одной строчки в сценарии появилось три листа различных вариантов. В итоге Тони Старк произнес: «Что тут было? Меня никто не целовал? Давайте завтра не придем, возьмем отгул на денек. Вы пробовали шаурму? В двух кварталах отсюда делают какую‑то шаурму, не знаю, что это такое, но мне хочется». Благодаря измененной фразе появилась знаменитая сцена после титров, где команда Мстителей сидит в забегаловке и молча ест ту самую шаурму.

© Кадр из фильма «Мстители»

Бен Аффлек В фильме «Исчезнувшая» персонаж Бена Аффлека должен был надеть кепку с символикой бейсбольной команды «Янкис», чтобы избежать внимания окружающих в аэропорту. Но это не понравилось актеру, потому что он заядлый фанат «Ред Сокс». После непродолжительной ссоры режиссеру удалось договорится с Аффлеком, и в качестве золотой середины была выбрана бейсболка с логотипом клуба «Метс».

© 20th Century Fox/YouTube

Мишель Родригес Мишель Родригес почти бросила «Форсаж» из‑за любовного треугольника между ее героиней Летти Ортис, Домиником Торетто и Брайаном О’Коннором. Актрисе не понравилось, что латиноамериканская девушка должна изменить Торетто. «Я в основном плакала и говорила, что собираюсь уйти, я сказала: „Не подавайте на меня в суд, пожалуйста, мне очень жаль, но я не могу сделать это перед миллионами людей“, — продолжила она. — Весь смысл моей актерской карьеры в том, что я должна жить мечтой. И я не мечтаю быть шлюхой». После того как девушка заявила о своем уходе из картины, режиссеры пошли на уступки и убрали эту сюжетную линию из «Форсажа».

© Кадр из фильма «Форсаж»

Дуэйн Джонсон Когда Дуэйн Джонсон прочитал сценарий «Рэмпейджа», он остался очень недоволен тем, что горилла Джордж должен умереть, поэтому около двух месяцев актер боролся за спасение главного героя — и победил! «Моя проблема в том, что у меня отношения с аудиторией по всему миру. Годами я внушал им доверие, что, придя на мои фильмы, они будут чувствовать себя хорошо. Нам нужно что‑то придумать, иначе я не буду сниматься в картине», — сказал Джонсон. Обе стороны пришли к своего рода компромиссу: в фильме Джордж получает серьезное ранение и якобы умирает. Правда, на самом деле он притворяется мертвым только для того, чтобы подурачиться над персонажем Джонсона.

© Кадр из фильма «Рэмпейдж»

Майк Майерс Майк Майерс стал официальным голосом Шрэка после смерти Криса Фарли в 1997 году. Он переозвучил все диалоги Шрэка с его естественным канадским акцентом, но затем потребовал все изменить и сделать акцент шотландским. Майерс позже объяснил: «Я всегда думал, что Шрэк был воспитан рабочим классом. А поскольку Лорда Фаркуада озвучивали по-английски, я подумал о шотландском акценте». Это изменение обошлось DreamWorks примерно в 4–5 миллионов долларов. В Голливуде давно ходят слухи, что создание «Шрэка» было настолько изнурительным, что аниматоров DreamWorks, работавших над «Принцем Египта», иногда посылали рисовать «Шрэка» в наказание за опоздание на работу.

© Кадр из мультфильма «Шрэк»

Харрисон Форд Существует восемь различных версий «Бегущего по лезвию», и в каждой из них есть детали, которые полностью меняют сюжет. Это объясняется тем, что Харрисон Форд и режиссер Ридли Скотт так и не смогли договориться, является ли Декард репликантом (искусственно созданным человеком). Форда раздражала мысль, что его персонаж — тот, на кого он обычно охотится, но Скотт думал, что это сделает фильм намного интереснее. Вопрос, является ли Декард репликантом, оставили на суд зрителей. Когда вышел «Бегущий по лезвию 2049», выяснилось, что он так и остался открытым.

© Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Том Круз Во время съемок «Мумии» Том Круз возмутился, что его персонажу и мумии выделено одинаковое количество экранного времени. Тогда актер привел собственных сценаристов, чтобы «усилить свою роль». Они добавили сюжетную линию, которая придала персонажу Круза больше драматизма. В дополнение к этому актер курировал монтаж и маркетинг фильма. В конечном итоге Круз потратил на производство «Мумии» 95 миллионов долларов. «Я не просто снимаю фильм. Я отдаю ему все, что имею, и жду этого от всех», — сказал актер. Фильм провалился в прокате, и компания Universal отказалась от картины «Человек-невидимка» с Джонни Деппом в главной роли.

© Кадр из фильма «Мумия»

Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс пошел наперекор сценаристам в фильме «Гарри Поттер» и полностью изменил своего персонажа. Он удивился, когда на съемочной площадке костюмеры предложили ему наряд в тонкую полоску и короткие черно-белые волосы. «Я слегка испугался. Он был расистом, евгеником. Он ни за что не стал бы стричь волосы как маггл или одеваться как маггл», — сказал актер, описывая своего персонажа. Поэтому Айзекс предложил надеть длинный белый парик и показной костюм волшебника. Он хотел, чтобы волосы оставались прямыми и ему приходилось запрокидывать голову назад, чтобы смотреть на всех свысока.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната»

Джек Николсон Актер долго не соглашался играть Фрэнка Костелло в «Отступниках» Мартина Скорсезе. Он хотел, чтобы роль была ему действительно интересна. Николсон уступил режиссеру, только когда ему разрешили делать со своим героем все, что взбредет в голову. В частности, он решил добавить своему персонажу как минимум одну постельную сцену. «Такие монстры, как правило, не ведут половой жизни на экране, так что я хотел привнести это в роль», — пояснил он. Помимо этого, Николсон отказался носить бейсболку «Ред Сокс», хотя его персонаж был ярым фанатом клуба.

© Кадр из фильма «Отступники»

Дейкр Монтгомери Актер попросил создателей «Очень странных дел» братьев Даффер о двух сценах, которые очеловечили бы характер его персонажа Билли. Те пошли на уступки и включили их в сериал. Первой была агрессивная драка между Билли и его отцом во втором сезоне, а вторая — воспоминанием о детских отношениях с матерью в третьем сезоне. Монтгомери сказал: «Это была наша совместная попытка с Дафферами показать, что никто не становится плохим просто так».