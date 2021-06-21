Организатора вечеринки на Северном речном вокзале могут оштрафовать на миллион рублей

Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале в Москве Techno Rooms грозит штраф до миллиона рублей за несоблюдение мер против коронавируса. Гости мероприятия нарушали социальную дистанцию и не надевали маски и перчатки, передал ТАСС главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский.

Поповский заявил, что команде Techno Rooms могут выписать штраф до 300 тыс. рублей. В случае если проверка установит факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн рублей.

В конце мая возле вокзала открылись пляжная зона и ресторан. 19 июня там прошла 11-часовая вечеринка с участием DJ Smash, Peredel, Alexander Alar, Alexey Union и Panterov. Организаторы подчеркивали, что «мероприятие будет проходить строго до 23.00» с соблюдением мер безопасности.

Вскоре с места опен-эйр-вечеринки стали появляться ролики, на которых гости вечеринки танцуют и развлекаются, не соблюдая дистанции и без масок на лице.

На сайте Techno Rooms есть анонс новой вечеринки, которая, как заявляет команда, продлится до 23.00.