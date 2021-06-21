Голод в Поволжье, НЭП и Кронштадтское восстание: Парфенов выпустил «Нмдни» про 1921 год

На ютьюб-канале Parfenon Леонида Парфенова вышла новая серия проекта «Нмдни» (название «Намедни» принадлежит НТВ, поэтому журналист не может его использовать). На этот раз выпуск посвящен 1921 году.
В нем говорится о голоде в Поволжье, союзе СССР с Турцией, Кронштадтском восстании против большевиков, установлении советской власти в Закавказье, «новом празднике — 8 Марта», нэпе и многом другом.
В прошлом месяце Парфенов опубликовал два выпуска «Нмдни», посвященных 2020 году, покрыв таким образом программой всю новейшую историю с 1946 года. Годы с 1921-го по 1930-й освещались журналистом в книге «Намедни. Наша эра. 1921–1930».
«Пока кончились годы настоящие, мы решили попробовать копнуть еще раньше 46 года, с которого, как вы помните, началась наша новейшая история», — пояснил продюсер программы Илья Овчаренко.