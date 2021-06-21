Голод в Поволжье, НЭП и Кронштадтское восстание: Парфенов выпустил «Нмдни» про 1921 год

На ютьюб-канале Parfenon Леонида Парфенова вышла новая серия проекта «Нмдни» (название «Намедни» принадлежит НТВ, поэтому журналист не может его использовать). На этот раз выпуск посвящен 1921 году.

В нем говорится о голоде в Поволжье, союзе СССР с Турцией, Кронштадтском восстании против большевиков, установлении советской власти в Закавказье, «новом празднике — 8 Марта», нэпе и многом другом.