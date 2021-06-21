Beat Film Festival объявил победителей конкурса. До 1 июля фестивальные ленты будут доступны онлайн

Фестиваль документального кино Beat Film Festival подвел итоги и объявил победителей национального конкурса. Посмотреть ленты участников можно будет на «Кинопоиск HD» до 1 июля, рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля.

Гран-при Beat Film Festival на церемонии закрытия получил фильм «Трещины» Паши Никифорова, рассказывающий о петербургской стрит-арт-сцене. Специального упоминания жюри удостоилась картина «Крос» Глеба Середы — история о двух приятелях-скейтерах и их неожиданном путешествии за пределы города. 150 тыс. рублей от фонда V-A-C получил «Чиллнобыль» выпускника ВГИКа, гватемальца Пабло Рохаса Кастильо, — фильм о юноше, устраивающем рейв у Чернобыльской АЭС.

За столом жюри сидели куратор кинопрограмм V-A-C Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов. Победителям впервые вручили статуэтки, придуманные художницей Курой Бродской.

Церемония закрытия прошла в новом пространстве ДК «Рассвет» на Пресне. В конкурсе участвовало 11 фильмов, отобранных из более чем 250 заявок. Всего в программу Beat Film Festival вошло 49 кинолент. С 2 по 20 июня фестиваль провел 170 сеансов и больше 65 образовательных событий, собрав более 40 тыс. зрителей офлайн и онлайн. Самой популярной картиной фестиваля на «Кинопоиск HD» стал «Аалто» — его посмотрели больше 4000 зрителей.