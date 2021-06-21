перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Таиланде голодный слон пробил дыру в стене дома и стащил пачку риса 18:32
«Больно смотреть на то, что происходит в России»: блогер Руслан Усачев заявил об отъезде из страны 18:07
Арт-резиденция Jager Night Embassy объявила опен-кол для креаторов 17:58
Пресс-материалы Тем, кто не будет возвращать билеты на «Дикую мяту», подарят годовую подписку на Kion
Тем, кто не будет возвращать билеты на «Дикую мяту», подарят годовую подписку на Kion 17:43
Начались съемки второго сезона «Чикатило». К актерскому составу присоединился Виталий Кищенко 17:08
Петиции против возвращения Джеффа Безоса на Землю собрали больше 60 тыс. подписей 16:50
Актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду «Кадетства» Александра Головина в домогательствах 16:43
Cottonbro/Pexels Минздрав призвал ревакцинироваться тех, кто привился полгода назад
Минздрав призвал ревакцинироваться тех, кто привился полгода назад 16:18
Организатора вечеринки на Северном речном вокзале могут оштрафовать на миллион рублей 16:18
Голод в Поволжье, НЭП и Кронштадтское восстание: Парфенов выпустил «Нмдни» про 1921 год 15:46
В тиктоке появился двойник Тупака. Пользователи называют это перерождением 15:39
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендерная спортсменка из Новой Зеландии 15:36
Умер поэт Александр Еременко. Ему было 70 лет 14:59
travelcalendar.ru Беглов призвал петербуржцев не ходить на «Алые паруса»
Беглов призвал петербуржцев не ходить на «Алые паруса» 14:39
Beat Film Festival объявил победителей конкурса. До 1 июля фестивальные ленты будут доступны онлайн 14:37
В России выявили первый случай болезни EVALI. Ее также называют болезнью вейперов 13:23
Власти Свердловской области решили отменить фестиваль Ural Music Night из‑за коронавируса 12:52
Жительница Красноярска поставила на колени ребенка, обидевшего ее сына. На нее завели уголовное дело 12:43
Phil Whitehouse/Flickr Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников
Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников 12:15
«АвтоВАЗ» запустит производство более дорогих автомобилей. Новые модели будут стоить от 1 млн рублей 12:12
Отключить рекламу

Beat Film Festival объявил победителей конкурса. До 1 июля фестивальные ленты будут доступны онлайн

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:37

Фестиваль документального кино Beat Film Festival подвел итоги и объявил победителей национального конкурса. Посмотреть ленты участников можно будет на «Кинопоиск HD» до 1 июля, рассказали «Афише Daily» организаторы фестиваля.

Гран-при Beat Film Festival на церемонии закрытия получил фильм «Трещины» Паши Никифорова, рассказывающий о петербургской стрит-арт-сцене. Специального упоминания жюри удостоилась картина «Крос» Глеба Середы — история о двух приятелях-скейтерах и их неожиданном путешествии за пределы города. 150 тыс. рублей от фонда V-A-C получил «Чиллнобыль» выпускника ВГИКа, гватемальца Пабло Рохаса Кастильо, — фильм о юноше, устраивающем рейв у Чернобыльской АЭС.

За столом жюри сидели куратор кинопрограмм V-A-C Кирилл Адибеков, журналистка Алиса Таежная и программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов. Победителям впервые вручили статуэтки, придуманные художницей Курой Бродской.

Церемония закрытия прошла в новом пространстве ДК «Рассвет» на Пресне. В конкурсе участвовало 11 фильмов, отобранных из более чем 250 заявок. Всего в программу Beat Film Festival вошло 49 кинолент. С 2 по 20 июня фестиваль провел 170 сеансов и больше 65 образовательных событий, собрав более 40 тыс. зрителей офлайн и онлайн. Самой популярной картиной фестиваля на «Кинопоиск HD» стал «Аалто» — его посмотрели больше 4000 зрителей.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Глеб Середа
Кирилл Адибеков
Алексей Артамонов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить