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В тиктоке появился двойник Тупака. Пользователи называют это перерождением

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Пользователи тиктока обратили внимание на видео американца Париса Брауна. Мужчина удивительно похож на рэпера 2pac, застреленного в 1996 году.

Ролик, в котором Браун сидит на диване под песню «No More Pain», собрал уже почти миллион просмотров. «Когда люди подходят и говорят: „Ты выглядишь как 2pac“. Что вы все думаете об этом?» — написал он.

@parisbrown424

##2pac 👀 what y’all think

♬ No More Pain - 2Pac
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В тиктоке появился Гарри Поттер. И таким горячим вы его еще не видели
В тиктоке появился Гарри Поттер. И таким горячим вы его еще не видели

Видео набрало более 80 тыс. лайков и 10 тыс. комментариев. Пользователи восхищаются тем, как сильно мужчина похож на рэпера. Некоторые даже стали строить теории, что 2pac на самом деле инсценировал собственную смерть и сейчас жив.

«Я буквально думала, что это Пак в старом видео… о боже… ты определенно его двойник»
«Я буквально думала, что это Пак в старом видео… о боже… ты определенно его двойник»
«Ты выглядишь так, как будто бы ты его сын. Давай послушаем песню в твоем исполнении?»
«Ты выглядишь так, как будто бы ты его сын. Давай послушаем песню в твоем исполнении?»

Среди комментаторов нашлись и те, кто заподозрил мужчину в обмане и использовании фильтра.

«Почему никто не видит, что у него на лице обычный фильтр»
«Почему никто не видит, что у него на лице обычный фильтр»
«Я хочу знать, почему ты не моргнул? Я думаю, что это фильтр»
«Я хочу знать, почему ты не моргнул? Я думаю, что это фильтр»
@parisbrown424

##delayed

♬ Dior - Pop Smoke

С 1996 года поклонники рэпера строят теории о его смерти. Толчок этому дала третья посмертная пластинка «Better Dayz», где в одной из песен прозвучала строчка: «Жди меня, как ждешь возвращения Иисуса». Вдобавок перед смертью 2pac стал называть себя Макавели с отсылкой к фамилии итальянского философа Никколо Макиавелли. По слухам, мыслитель инсценировал собственную смерть, чтобы обмануть врагов.

Помимо отсылок в песнях и говорящего прозвища основным столпом теории стало интервью бывшего главы Death Row Records Шуг Найта. Он был с ним в тот день, когда машину рэпера обстреляли в Лас-Вегасе. Найт рассказал о том, как по дороге в больницу они с Тупаком смеялись, и он хорошо себя чувствовал. В 2012 году он заявлял, что «никто не видел Тупака мертвым».

В 2018 году сын Шуг Найта опубликовал в инстаграме пост о том, что рэпер жив и сейчас проживает в Малайзии. Пользователи отказались верить ему, тогда Шуг Найт-младший запостил несколько снимков Тупака со знаменитостями, которые никак не могли встретиться с рэпером.

Масла в огонь подлил бывший телохранитель музыканта Майкл Найс. В интервью Daily Star мужчина рассказал, что музыкант действительно был серьезно ранен, но выжил. Тогда его тело подменили, а сам рэпер отправился на Кубу.

Несмотря на множество конспирологических теорий о смерти Тупака убедительных подтверждений им нет. Согласно официальной версии, Тупак Шакур был застрелен 7 сентября 1996 года на пути домой после поединка боксеров Майка Тайсона и Брюса Селдона. Врачи были вынуждены ввести рэпера в искусственную кому, а 13 сентября хип-хоп-икона скончался от остановки сердца. Убийца так и не был найден.

Тело Тупака было кремировано, а часть праха, по словам его хип-хоп-группы Outlaw Immortalz, была смешана с марихуаной и выкурена близкими друзьями. Однако в интервью 2014 года рэпер E.D.I. Mean заявил, что выкуренный пепел не принадлежал Шакуру.

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