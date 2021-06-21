В России выявили первый случай болезни EVALI. Ее также называют «болезнью вейперов»

В Москве впервые зафиксировали случай заболевания EVALI, также известной как «болезнь вейперов» и распространенной преимущественно в США. 17-летний Арсений курил электронную сигарету всего полтора месяца, передает Baza.

Врачи Морозовской больницы вовремя установили диагноз и подключили подростка к ИВЛ. На аппарате он провел неделю и похудел на 8 килограмм — это один из симптомов EVALI. Позже Арсений начал самостоятельно дышать, а сейчас уже выписался из больницы. Повторное КТ показало, что его легкие практически чисты.

Во время заболевания EVALI бронхи курильщика вейпа покрываются тонкой пленкой масел из жижки, которую вливают в электронную сигарету, и закупоривают их. По итогу у человека развивается легочная недостаточность. Врачи не сразу могут распознать «болезнь вейперов», потому что ее симптомы (тяжелое дыхание, обильное потоотделение в ночные часы, низкий уровень кислорода в крови) похожи на пневмонию, но она не лечится антибиотиками.

К началу 2020 года в США зарегистрировано 2758 заболеваний EVALI. За все время скончались от нее 64 человека.