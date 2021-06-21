«АвтоВАЗ» запустит производство более дорогих автомобилей. Новые модели будут стоить от 1 млн рублей

Компания «АвтоВАЗ» собирается в течение пяти лет перевести свою продукцию в более высокий ценовой сегмент. Об этом заявил президент компании и гендиректор по операциям Renault в России и СНГ Николя Мор, передает «Коммерсант».

По словам Мора, на первом этапе стоимость новых моделей Lada будет начинаться от 1 млн рублей по нынешним ценам, далее — от 1,2 млн рублей. С учетом инфляции суммы будут выше.

На данный момент у «АвтоВАЗа» есть только одна модель дороже 1 млн рублей, отметил президент компании. Это Lada Vesta Sport, стоимость которой начинается от 1,2 млн рублей, также «есть более высокие модификации Vesta SW Cross».

А в целом цены на продукцию российского производителя начинаются от 570 тыс. рублей — столько стоит Lada Granta. Это примерно 6000 евро, уточнил Мор. «В Европе уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой, от 7500–8000 евро стартуют», — сказал он.

Опрошенные изданием эксперты назвали неочевидным решение «АвтоВАЗа» выйти в сегмент более дорогих машин. Сергей Удалов из «Автостата» считает, что Lada столкнется с трудностями, если будет позиционировать себя дороже Kia и Hyundai, минимальные цены на которые начинаются от 850–900 тыс. рублей.