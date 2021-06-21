В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 233 зараженных меньше, чем вчера.

В Москве выявили 7584 случаев COVID-19 — второй день подряд в столице уменьшается суточный прирост. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.