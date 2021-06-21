В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 233 зараженных меньше, чем вчера.
В Москве выявили 7584 случаев COVID-19 — второй день подряд в столице уменьшается суточный прирост. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 334 204. За последние сутки вылечился 8361 человек, за все время — 4 878 333. За сутки скончались 440 заболевших, за весь период — 129 801.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 178,4 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,5 млн), на втором — Индия (29,9 млн). За ними идут Бразилия (17,9 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).