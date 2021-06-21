перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили первый случай болезни EVALI. Ее также называют «болезнью вейперов» 13:23
Власти Свердловской области решили отменить фестиваль Ural Music Night из‑за коронавируса 12:52
Жительница Красноярска поставила на колени ребенка, обидевшего ее сына. На нее завели уголовное дело 12:43
Phil Whitehouse/Flickr Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников
Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников 12:15
«АвтоВАЗ» запустит производство более дорогих автомобилей. Новые модели будут стоить от 1 млн рублей 12:12
В России выявили 17 378 новых случаев коронавируса 11:31
Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день на время жары 11:05
Юэн МакГрегор покорит самую высокую гору в триллере «Эверест». Восхождение снимет Даг Лайман 10:39
I.F.K./«ВКонтакте» Гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян умер от коронавируса
Гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян умер от коронавируса 10:05
Редакция XYZ Media покинула проект после скандала на курсе по геймплей-разработке 9:40
В сеть слили БДСМ-видео с кандидатом в горсовет Нью-Йорка. Тот заявил, что горд быть бэдээсэмщиком Вчера в 21:28
Синоптики прогнозируют рекордную за 120 лет жару в Москве Вчера в 20:29
Новосибирский журналист будет баллотироваться в горсовет Бердска под лозунгом «Berdsk lives matter» Вчера в 19:41
Возобновление рейсов в Турцию, шедевры барокко в мусорном баке и другие новости дня Вчера в 18:41 Дайджест
The European Girls’ Olympiad in Informatics Школьницы из России получили 4 золота на первой Европейской олимпиаде по информатике для девочек
Школьницы из России получили 4 золота на первой Европейской олимпиаде по информатике для девочек Вчера в 17:15
Фанаты «Бэтмен III: Навсегда» просят показать оригинальную версию Шумахера. Говорят, она мрачнее Вчера в 16:42
В Германии две ценные картины XVII века нашли в мусорном баке. Кто их выкинул, неизвестно Вчера в 16:40
Полицейские сорвали фестиваль Odyssey в Петербурге Вчера в 15:41
Московскому дизайнеру, которому сломали ногу перед протестной акцией, исправили выписку из больницы Вчера в 15:32
Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в новом фильме Линн Рэмзи «Полярная звезда» Вчера в 14:40
Отключить рекламу

Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:15

Российский бизнес готов повысить зарплаты своим нынешним сотрудникам, а также нанять новых. Согласно исследованию международного кадрового агентства Kelly Services, 63% работодателей планируют провести индексацию выплат. Эти данные передает «Коммерсант».

42% опрошенного бизнеса готовы увеличить зарплаты всем работающим в штате на 4–6%, в отличие от 15% в прошлом году. Еще 7% увеличат более чем на 7% (ранее — 5%). 17% работодателей намереваются увеличивать зарплаты точечно.

По данным сервиса hh.ru, в мае средний уровень предлагаемой зарплаты вырос на 7% в сравнении с январем — до 48,3 тыс. рублей. Больше всего рост отмечается в медицине и фармацевтике — с начала года вознаграждения увеличились на треть до среднего уровня по стране.

О планах расширять штат заявили 44% работодателей, 33% к такому шагу не готовы, а 4% наоборот — думают о сокращении. На hh.ru ежемесячно появлялось на 30–77% больше вакансий, чем в прошлом году, а в мае спрос вырос уже на 130%. Причем меньше всего ищут специалистов в Москве и Московской области, больше всего — на Урале и Северо-Западе.

Управляющий директор Kelly Services по Восточной Европе Екатерина Горохова уточняет, что чаще всего в соискателях ищут многофункциональность (16%), другие 15% менеджеров больше всего ценят в работниках умение разрешать сложные ситуации, 12% — эмоциональный интеллект и умение взаимодействовать с людьми.

По данным агентства, 68% компаний предпочитают сочетание работы из дома и офиса. 28% не внедряют удаленку, а 4% — работают только из дома. «В среднем число таких вакансий (на удаленке) на платформе увеличивается на 15% ежемесячно и с начала года выросло до 215 тыс. Это уже на 10% больше, чем было за весь 2020 год», — поделились данными в пресс-службе hh.ru.

Подробности по теме
«Нормально, когда вас бьют лопаткой по голове»: как работать на удаленке и не сойти с ума
«Нормально, когда вас бьют лопаткой по голове»: как работать на удаленке и не сойти с ума
События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Екатерина Горохова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить