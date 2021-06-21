Исследование: работодатели готовы повышать зарплаты и расширять штат сотрудников

Российский бизнес готов повысить зарплаты своим нынешним сотрудникам, а также нанять новых. Согласно исследованию международного кадрового агентства Kelly Services, 63% работодателей планируют провести индексацию выплат. Эти данные передает «Коммерсант».

42% опрошенного бизнеса готовы увеличить зарплаты всем работающим в штате на 4–6%, в отличие от 15% в прошлом году. Еще 7% увеличат более чем на 7% (ранее — 5%). 17% работодателей намереваются увеличивать зарплаты точечно.

По данным сервиса hh.ru, в мае средний уровень предлагаемой зарплаты вырос на 7% в сравнении с январем — до 48,3 тыс. рублей. Больше всего рост отмечается в медицине и фармацевтике — с начала года вознаграждения увеличились на треть до среднего уровня по стране.

О планах расширять штат заявили 44% работодателей, 33% к такому шагу не готовы, а 4% наоборот — думают о сокращении. На hh.ru ежемесячно появлялось на 30–77% больше вакансий, чем в прошлом году, а в мае спрос вырос уже на 130%. Причем меньше всего ищут специалистов в Москве и Московской области, больше всего — на Урале и Северо-Западе.

Управляющий директор Kelly Services по Восточной Европе Екатерина Горохова уточняет, что чаще всего в соискателях ищут многофункциональность (16%), другие 15% менеджеров больше всего ценят в работниках умение разрешать сложные ситуации, 12% — эмоциональный интеллект и умение взаимодействовать с людьми.

По данным агентства, 68% компаний предпочитают сочетание работы из дома и офиса. 28% не внедряют удаленку, а 4% — работают только из дома. «В среднем число таких вакансий (на удаленке) на платформе увеличивается на 15% ежемесячно и с начала года выросло до 215 тыс. Это уже на 10% больше, чем было за весь 2020 год», — поделились данными в пресс-службе hh.ru.