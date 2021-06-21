Юэн МакГрегор покорит самую высокую гору в триллере «Эверест». Восхождение снимет Даг Лайман

Юэн МакГрегор снимется в главной роли в приключенческом триллере «Эверест». В режиссерское кресло сядет Даг Лайман, поставивший «Грань будущего» и предстоящий фильм с Томом Крузом в космосе. Об этом пишет Deadline.

МакГрегор перевоплотится в британского альпиниста Джорджа Мэллори, пытающегося покорить высочайшую вершину Земли — гору Эверест. События фильма развернутся в 1920-е годы и охватят подготовку к экспедициям и само восхождение. Конкуренцию Мэллори составит австралиец Джордж Финч (Сэм Хьюэн). В реальности путешествие Мэллори закончилось тайной: он умер во время третьей экспедиции, и неизвестно, добрался ли он до вершины.

Лайман давно задумывал этот проект. Сценарий картины напишет номинант на «Оскар» Шелдон Тернер («Мне бы в небо»), а дистрибуцией фильма займется HanWay Films. Съемки запланированы на январь 2022 года и пройдут в Великобритании и Италии.