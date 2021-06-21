Гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян умер от коронавируса

Ушел из жизни бывший гитарист группы «Тату» и основатель I.F.K. Максим Галстьян. Об этом сообщили его коллеги по I.F.K. в «ВКонтакте».

Музыкант Роман Хомутский, комментируя смерть Галстьяна, призвал «не игнорировать болезненные симптомы», поскольку «мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых».

Максим Галстьян основал группу I.F.K. в 1994 году. Она стала одним из первых коллективов в России, начавших играть в жанре альтернативного рока. В 2003 году музыкант выступал с группой «Тату» на «Евровидении», когда Россия заняла второе место с песней «Не верь, не бойся, не проси».

В 2011 году Галстьян также основал группу LaScala.