Редакция XYZ Media покинула проект после скандала на курсе по геймплей-разработке

Редакция XYZ Media в полном составе, включая главреда Артемия Леонова, покинула проект про индустрию геймдева. Такое решение журналисты приняли после скандала вокруг курсов по геймплей-разработке — студенты обвинили руководителей XYZ School в обмане.

18 июня на DTF пользователь Kotegiri написал статью о том, как проходит обучение на курсе GameCode. По его словам, за 9 месяцев обучения студенты получили лишь 2 учебных блока из 8, а из обещанных трансляций с приглашенными гостями состоялось только 3 встречи, косвенно затрагивающих тему геймплей-разработки. Кураторы курса на связь с недовольными учениками выходили редко, обещав восполнить пробел в учебном плане.

Kotegiri обвинил XYZ School в введении в заблуждение: составители курса не подготовили программу, которую продвигали в рекламе. Вместо индивидуального дипломного проекта в Unreal Engine участники предложили их домашние задания, а пункт про диплом удалили с сайта сервиса. Как позже выяснилось, по пользовательскому соглашению XYZ School не несет ответственности за достоверность информации и является всего лишь онлайн-платформой, предоставляющей «доступ к материалам видеокурсов и мастер-классов». Согласно документу, они не обязаны уведомлять пользователей об изменениях.

Поводом написать жалобу стала публикация XYZ School интервью с «бывшими студентами» о том, как «сложилась судьба после курса». Kotegiri сравнил его с «плевком в душу» учеников курса.