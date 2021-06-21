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Редакция XYZ Media покинула проект после скандала на курсе по геймплей-разработке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:40

Редакция XYZ Media в полном составе, включая главреда Артемия Леонова, покинула проект про индустрию геймдева. Такое решение журналисты приняли после скандала вокруг курсов по геймплей-разработке — студенты обвинили руководителей XYZ School в обмане.

18 июня на DTF пользователь Kotegiri написал статью о том, как проходит обучение на курсе GameCode. По его словам, за 9 месяцев обучения студенты получили лишь 2 учебных блока из 8, а из обещанных трансляций с приглашенными гостями состоялось только 3 встречи, косвенно затрагивающих тему геймплей-разработки. Кураторы курса на связь с недовольными учениками выходили редко, обещав восполнить пробел в учебном плане.

Kotegiri обвинил XYZ School в введении в заблуждение: составители курса не подготовили программу, которую продвигали в рекламе. Вместо индивидуального дипломного проекта в Unreal Engine участники предложили их домашние задания, а пункт про диплом удалили с сайта сервиса. Как позже выяснилось, по пользовательскому соглашению XYZ School не несет ответственности за достоверность информации и является всего лишь онлайн-платформой, предоставляющей «доступ к материалам видеокурсов и мастер-классов». Согласно документу, они не обязаны уведомлять пользователей об изменениях.

Поводом написать жалобу стала публикация XYZ School интервью с «бывшими студентами» о том, как «сложилась судьба после курса». Kotegiri сравнил его с «плевком в душу» учеников курса.

Кто‑то поспорит, мол, ну есть же Kickstarter — там тоже берут деньги за неготовый продукт, который возможно выйдет? Все верно, за одним исключением: там явно раскрывается тот факт, что продукта еще нет. В нашем случае сроки четко были обозначены, и все ожидали, что они будут соблюдены хотя бы близко, ведь качество материала в большинстве своем всем нравится.

Мы пообщались с ребятами с нескольких других курсов, в частности, Environment Art и Game Design. Оказалось, у них те же проблемы: изначально материалов нет никаких, курс выходит в живом формате, даты выхода очередного материала и окончания курса переносятся, нет внятных комментариев со стороны администрации.
Kotegiri
студент курса GameCode

Спустя сутки директор по развитию XYZ School Кирилл Фомин выпустил ответный материал, в котором признал ошибку и извинился перед студентами. Он объяснил, что проблемы связаны с недостатком менторов, и пообещал опубликовать все учебные материалы до конца июля. Также студенты получат доступ к обновленному курсу GameCode 2.0 c дополнительными темами и менторами. Публикация XYZ School собрала почти 1500 негативных оценок.

Тогда Kotegiri провел параллель с ответом менеджера XYZ School в марте, которая так же дала извинения и обещания по срокам, подключению новых менторов и дополнительной активности, «которые не были должным образом выполнены». Он выдвинул ряд требований: назвать точные сроки, обеспечить обещанным в первом потоке объемом курса, поддерживать связь и «явно информировать о состоянии готовности контента на страницах продажи курса».

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