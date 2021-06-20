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Новосибирский журналист будет баллотироваться в горсовет Бердска под лозунгом «Berdsk Lives Matter»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:41

Журналист Ерлан Байжанов, главред сайта газеты «Родные Берега», решил выдвинуться в совет депутатов города Бердск Новосибирской области. В качестве лозунга он использует фразу «Berdsk Lives Matter». Фотографию своего агитационного плаката Байжанов опубликовал в фейсбуке.

Журналист сказал, что выбрал именно такой лозунг, «потому что жизни Бердска тоже важны». Себя Байжанов в шутку называет «вождем инновационного пролетариата» и «лучшим другом всего хорошего», «товарищем Председателем Ерланом».

«В этой избирательной кампании все будет по-другому, она будет инновационной. Главным отличием будет тот факт, что у жителей Бердска наконец-то появится выбор. Как вы понимаете, я говорю про себя», — заявил кандидат в депутаты.

В прошлом году Байжанов баллотировался в новосибирский горсовет от КПРФ по округу № 45, расположенному в Академгородке. Однако проиграл независимому депутату Наталье Пинус, которая представляла этот округ в администрации города и раньше. В комментариях под постом о своем выдвижении журналист сказал, что в этот раз думает также баллотироваться от партии, а не самостоятельно.

Выборы в совет депутатов Бердска пройдут одновременно с выборами в Государственную думу — с 17 по 19 сентября.

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