Дежурный полицейский покончил с собой у здания посольства Туркменистана

Старший лейтенант полиции, дежуривший у посольства Туркменистана в Москве, покончил с собой. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По информации телеграм-канала «112», в будке охраны в Филипповском переулке сотрудник полиции покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружил дежурный комендант. Следователи устанавливают мотивы поступка.

В тиктоке выложили видео, снятое после происшествия. На кадрах двое полицейских выламывают дверь будки для охраны, после чего один из них по рации передает о пулевом ранении в голову.