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«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 30 июня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:46

Владимир Путин проведет «Прямую линию» с россиянами 30 июня. Задать президенту вопрос получится с 12.00 20 июня и вплоть до конца программы, сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.

Обращения граждан принимаются в приложении «Москва — Путину», на сайте «Прямой линии» и с помощью СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы принимают в том числе во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Транслировать «Прямую линию» с 12.00 будут телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радио — «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В 2020 году программу отменили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил такое решением тем, что из‑за пандемии коронавируса Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», поэтому ее проведение посчитали «излишним».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой Путин отвечает на специально отобранные вопросы граждан России. Первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года.

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