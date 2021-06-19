Крушение самолета в Кузбассе, новые ограничения в Петербурге и другие новости дня

В Кемеровской области из‑за отказа двигателя разбился самолет с парашютистами. Погибли четыре человека.

На Лужнецкой набережной в центре Москвы загорелся склад пиротехники. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, МЧС тушило огонь с помощью авиации.

Писатель и блогер Слава Сэ скончался от осложнений после коронавируса. В начале июня он попал в реанимацию с тяжелой формой заболевания.

В России выявили 17 906 новых случаев COVID-19 — рекордный показатель с конца января. В Москве выявили 9120 заражений — второй день подряд в столице фиксируют максимальный суточный прирост.

Власти Петербурга ввели новые ограничения из‑за коронавируса. До 15 августа постановили вакцинировать 65% госслужащих, а с 21 июня — закрыть все аквапарки и аттракционы.

Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации от COVID-19 на площадках по продаже билетов. В будущем такое правило могут ввести для всех видов транспорта.

Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. У нее диагностирована пневмония с сильным поражением легких, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал свыше 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. В Москве полицейские провели «проверочные закупки», после которых завели 24 уголовных дела.

Ущерб от отмены фестиваля «Дикая мята» составил 96 млн рублей — в несколько раз больше, чем в прошлом году. Чтобы хоть как‑то справиться с финансовыми потерями, организаторы запустили донат-платформу для сбора пожертвований.

Появился новый тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту. В ролике снова появляются загадочные руны, в которых, по словам создателей, содержится скрытое послание.

Илья Найшуллер снимет продолжение фильма «Никто», уже идет работа над его сценарием. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что главную роль снова сыграет Боб Оденкерк.

20 июня киноклуб «Афиша» покажет на большом экране культовый фильм Мартина Скорсезе «Таксист». Показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа», начало в 16.00. Билеты можно купить здесь.