перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Евгений Гришковец заявил, что готов извиниться перед Земфирой за резкое высказывание 21:13
PxHere В Нижегородской области запретили вступать в брак без вакцины или отрицательного теста на COVID-19
В Нижегородской области запретили вступать в брак без вакцины или отрицательного теста на COVID-19 20:35
Крушение самолета в Кузбассе, новые ограничения в Петербурге и другие новости дня 20:16 Дайджест
В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами. Есть погибшие Обновлено в 19:52
Обязательная вакцинация чиновников и закрытие аквапарков: в Петербурге ужесточили антиковидные меры 18:50
На Лужнецкой набережной Москвы загорелся склад пиротехники 18:00
Дикая Мята/YouTube Организаторы «Дикой мяты» открыли донат-платформу для поддержки отмененного фестиваля
Организаторы «Дикой мяты» открыли донат-платформу для поддержки отмененного фестиваля 16:54
«Хороший Джо Белл»: вышел трейлер инди-драмы с Марком Уолбергом про подростковую травлю 16:22
Путин не включил Медведева в пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму 16:14
Илья Найшуллер снимет сиквел фильма «Никто». В главной роли снова Боб Оденкерк 15:40
Путин объявил о программе медицинской реабилитации после COVID-19 14:53
maksimartist/Instagram Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому
Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому 14:27
Вышел тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту 14:20
«Аэрофлот» с 25 июня запустит дополнительные рейсы в Турцию 13:53
Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в почти 100 млн рублей. Поклонники скупают билеты на 2022 год 13:28
Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации 12:59
Писатель Слава Сэ скончался от коронавируса. Ему было 52 года 12:43
CDC/Unsplash В России выявили 17906 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество с конца января
В России выявили 17906 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество с конца января 11:54
На Мальте школьникам на экзамене по арабскому языку предложили перевести предсмертную записку 10:52
Ленинградская, Тульская и Тверская области ввели обязательную вакцинацию работников 9:23
Отключить рекламу
Дайджест

Крушение самолета в Кузбассе, новые ограничения в Петербурге и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:16

В Кемеровской области из‑за отказа двигателя разбился самолет с парашютистами. Погибли четыре человека.

На Лужнецкой набережной в центре Москвы загорелся склад пиротехники. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, МЧС тушило огонь с помощью авиации.

Писатель и блогер Слава Сэ скончался от осложнений после коронавируса. В начале июня он попал в реанимацию с тяжелой формой заболевания.

В России выявили 17 906 новых случаев COVID-19 — рекордный показатель с конца января. В Москве выявили 9120 заражений — второй день подряд в столице фиксируют максимальный суточный прирост.

Власти Петербурга ввели новые ограничения из‑за коронавируса. До 15 августа постановили вакцинировать 65% госслужащих, а с 21 июня — закрыть все аквапарки и аттракционы.

Минтранс предложил авиакомпаниям верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации от COVID-19 на площадках по продаже билетов. В будущем такое правило могут ввести для всех видов транспорта.

Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. У нее диагностирована пневмония с сильным поражением легких, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал свыше 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. В Москве полицейские провели «проверочные закупки», после которых завели 24 уголовных дела.

Ущерб от отмены фестиваля «Дикая мята» составил 96 млн рублей — в несколько раз больше, чем в прошлом году. Чтобы хоть как‑то справиться с финансовыми потерями, организаторы запустили донат-платформу для сбора пожертвований.

Появился новый тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту. В ролике снова появляются загадочные руны, в которых, по словам создателей, содержится скрытое послание.

Илья Найшуллер снимет продолжение фильма «Никто», уже идет работа над его сценарием. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что главную роль снова сыграет Боб Оденкерк.

20 июня киноклуб «Афиша» покажет на большом экране культовый фильм Мартина Скорсезе «Таксист». Показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа», начало в 16.00. Билеты можно купить здесь.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МЧС
Правительство Санкт-Петербурга
Минтранс РФ
Роскомнадзор
Люди
Илья Найшуллер
Боб Оденкерк
Мартин Скорсезе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить