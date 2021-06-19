Обязательная вакцинация чиновников и закрытие аквапарков: в Петербурге ужесточили антиковидные меры

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе новых ограничений по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Согласно документу, до 15 августа должны быть вакцинированы 65% чиновников, а также сотрудников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий. Городским вузам рекомендовано стимулировать вакцинацию среди студентов и курсантов.

Кроме того, с 21 июня будут закрыты аквапарки и площадки с аттракционами. Выставки, конгрессы, торжественные и другие согласованные властями мероприятия численностью больше 75 человек, смогут посещать только те, кто сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус за 3 дня до проведения события. При этом общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек.

Фан-зона чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади с 20 июня сможет принимать только 3000 зрителей, а не 5000, как сейчас.

На праздник «Алые паруса» в Петербурге будут пускать только выпускников и сотрудников мероприятия. В городе создадут безопасную санитарную зону, в которую войдут Дворцовая площадь и набережные.

Магазинам и кафе в центре Петербурга запретили работать во время проведения праздника. «Указанные ограничения не затронут отдельные объекты, которые определит оргкомитет проведения „Алых парусов“, в том числе организации общепита. Также не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории», — сообщила администрация города.

В Петербурге на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом с 17 июня запретили работу фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах. Кафе и развлекательные учреждения по ночам могут работать только на доставку.