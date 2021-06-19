На Лужнецкой набережной Москвы загорелся склад пиротехники

В центре Москвы на Лужнецкой набережной загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС.
Источник агентства сообщает о множественных взрывах петард.
По данным телеграм-канала Mash, площадь пожара уже достигла 150 квадратных метров. Ему присвоен второй уровень сложности.
Источник агентства «Москва» сообщает, что МЧС для тушения применяет авиацию.
ТАСС пишет, что главное управление МЧС по Москве подтвердило информацию о пожаре на Лужнецкой набережной в Москве, возгорание происходит в одноэтажном здании. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.
О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
Движение транспорта на двух полосах на Лужнецкой набережной ограничено, передает РИА Новости.