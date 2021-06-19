На Лужнецкой набережной Москвы загорелся склад пиротехники

В центре Москвы на Лужнецкой набережной загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает ТАСС .

Источник агентства «Москва» сообщает , что МЧС для тушения применяет авиацию.

По данным телеграм-канала Mash, площадь пожара уже достигла 150 квадратных метров. Ему присвоен второй уровень сложности.

ТАСС пишет, что главное управление МЧС по Москве подтвердило информацию о пожаре на Лужнецкой набережной в Москве, возгорание происходит в одноэтажном здании. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Движение транспорта на двух полосах на Лужнецкой набережной ограничено, передает РИА Новости.