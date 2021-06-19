«Хороший Джо Белл»: вышел трейлер инди-драмы с Марком Уолбергом про подростковую травлю

Вышел трейлер драмы про подростковый буллинг «Хороший Джо Белл» с Марком Уолбергом в главной роли. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.
По сюжету главный герой Джо Белл (Уолберг) идет пешком с тележкой по Америке и по дороге рассказывает местным жителям, что не надо травить подростков. Над его сыном-геем Джадином (Рейд Миллер) жестоко издевались, и теперь он винит себя за то, что недостаточно уделял этому внимания.
Картина основана на реальной истории подростка, совершившего самоубийство из‑за травли, которой подвергался лично и в интернете из‑за своей сексуальной ориентации.
Снял «Хорошего Джо Белла» режиссер Рейнальдо Маркус Грин. Сценарий к нему написали Дайана Оссана и Лэрри МакМёртри, обладатели премии «Оскар» за «Горбатую гору».
Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто прошлой осенью. В американский прокат лента выйдет 23 июля, дата российской премьеры пока неизвестна.