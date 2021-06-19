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Путин не включил Медведева в пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:14

Владимир Путин объявил первую пятерку кандидатов из федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. В нем не оказалось председателя партии Дмитрия Медведева, передает ТАСС со съезда «Единой России».

По мнению президента, представлять партию должны как политические тяжеловесы, так и относительно новые лица. В список вошли:


  • министр обороны Сергей Шойгу;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко;
  • детский омбудсмен Анна Кузнецова;
  • сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые», — сказал Путин.

После речи Путина выступил Медведев. Он заявил, что озвученные кандидатуры — совместное предложение с президентом.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября. Одновременно с думскими выборами должны пройти выборы в парламенты 39 регионов и выборы глав субъектов в 9 регионах. Еще в трех субъектах глав будут выбирать депутаты местных заксобраний. Депутатов избирают на 5 лет.

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