Вышел тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту

Актер Генри Кавилл опубликовал в своем инстаграме 10-секундный тизер второго сезона «Ведьмака», посвященный Геральту. Позже видео появилось в соцсетях сериала. Дату выхода нового сезона не объявили.

Ролик состоит из нарезки кадров, как и в тизере с Цири. В нем тоже есть руны, в которых, как намекнули создатели, содержится скрытое послание.